La Funivia del Gran Sasso Deve Chiudere | Ma si Sciare a Pasqua

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 30 marzo 2024) L'Aquila - La decisione dei giudici amministrativi del Tar Abruzzo di respingere il ricorso del Comune dell'Aquila ha stabilito la chiusura delladela partire dal 1° maggio, per una data da comunicare successivamente. Questo provvedimento è stato imposto dall'Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie delle infrastrutture stradali e autostradali), che ha richiesto anche la sostituzione delle quattro funi portanti, prevista originariamente per luglio 2028 ad un costo di circa 3 milioni di euro. Nonostante il Comune assicuri la piena sicurezza dell'impianto e la regolarità del suo funzionamento, si profila una battaglia giudiziaria poiché l'Avvocatura si riserva di impugnare la sentenza. Nel frattempo, nonostante la situazione della, agli appassionati ...