La foto di Shani Louk uccisa da Hamas vince premio dell’anno | polemiche in Israele Il papà | “Bene così”

(Di sabato 30 marzo 2024)indopo che lache ritrae il corpo martoriato di, giovane israelianadalo scorso 7 ottobre al Nova Festival, ha vinto ilTeam Picture Story of the Year. Ma il padre della ragazza non è dello stesso avviso: "È una dellepiù importanti degli ultimi 50 anni".

La foto di Shani Louk morta a bordo del pick-up vince il «Team Picture Story of the Year». Polemiche in Israele - Una delle foto più famose della tragedia del 7 ottobre mostra un pick up bianco in movimento nel deserto. Un terrorista palestinese si tiene in equilibrio sul predellino laterale, altri quattro sono s ...msn

Guerra in Medio Oriente, premiata la foto di Shani rapita il 7/10, è polemica - Opera di un fotografo palestinese della Associated Press, Ali Mahmoud, la foto ha vinto il prestigioso premio Reynolds del Journalism Institute dell’Università del Missouri, uno dei più antichi concor ...ilsole24ore

La storia della foto di Shani Louk, la ragazza-simbolo della strage di Hamas del 7 ottobre - La foto choc del corpo martoriato della giovane israeliana vince il premio ‘Pictures of the year’. Polemiche in Israele e sui social. Il padre: “E’ una delle immagini più importanti degli ultimi 50 an ...quotidiano