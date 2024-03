La Fiorentina onora Joe Barone | sul campo vince il Milan | Pioli | numeri da urlo in trasferta nel 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Nel ricordo commosso di Joedanno vita a una partita intensa, spettacolare e divertente. Alla fine vincono i rossoneri, e non è ormai una novità in questo periodo della stagione in cui i ragazzi di, soprattutto inin cui sono la squadra più in forma sia per vittorie che per gol segnati nel, stanno raccogliendo tanti punti e stanno giocando molto bene. Succede tutto in sei minuti al Franchi: prima Loftus-Cheek, poi Duncan, quindi Leao, ancora una volta devastante. Il Diavolo rimpiange quel novembre ad andamento lento e blinda il secondo posto: adesso è +6 sulla Juventus e l’obiettivo sarà quello, quantomeno, di non farre la seconda stella all’Inter nel derby. Nel frattempo, c’è l’Europa League contro la Roma: questo ...