La crociata green invade la libertà

(Di sabato 30 marzo 2024) Mentre sul Time un docente auspica, a parole, che il mondo prenda esempio dalla Cina per combattere il cambiamento climatico, in Canada si discute il bill C-372, la cosiddetta proposta di "legge sulla pubblicità dei combustibili fossili"

Stop al Superbonus No, piuttosto facciamolo green - Il patrimonio immobiliare italiano è in gran parte da ristrutturare «È una crociata e si butta via il bambino insieme all’acqua sporca. Purtroppo non è stata trovata una soluzione in grado di chiudere ...informazione

La crociata green del Comune di Milano: dopo le auto tocca alle moto - Protesta a Palazzo Marino dei centauri. Stop da ottobre a Euro 0 e 1 e dal 2028 fino a Euro 3: oltre 280mila mezzi ...ilgiornale

Nucleare, FI si muove: “Subito nuovi impianti, garantisce Eni” - Il green Deal a colpi di nucleare. La transizione ecologica come un ritorno al futuro. Vista l’aria che tira in Europa, Forza Italia si porta avanti e deposita un progetto di legge molto diretto: “Dis ...ilfattoquotidiano