La crisi Ucraina sul campo accelera la corsa al riarmo dell’Europa

(Di sabato 30 marzo 2024) La situazione inè critica. L’esercito di Kiev ora stando la costruzione di una linea difensiva lunga circa 2000 km lungo il fronte, per attutire l’avanzata russa e mantenere le posizioni attuali. Ma ciò non bastasse, tra gli esperti c’è chi parla di un possibile crollo del fronte interno, dove Zelensky fatica a mantenere oggi unita la Resistenza. Dinnanzi a questo scenario tanto grigio, secondo le stime, Kiev potrà resistere al massimo altri 2-3 mesi. La Russia potrebbe dunque sfondare nel frattempo le linee ucraine e andare ben aldilà dei territori che occupa attualmente. E date le difficoltà degli USA ad oggi di mantenersi impegnati su più fronti di guerra, e di inviare risorse finanziarie a Kiev, l’Europa cerca di impensierire Putin parlando di guerra e rinforzando il proprio arsenale militare. Con Macron ...

