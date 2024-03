La Casa delle Balie riaperta ai turisti Francigena e Lauretana l’ostello dei pellegrini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Dopo più di quattro anni lapuò tornare ad accogliere idella viae della. Lo storico ostello è rimasto chiuso per diverso tempo; in primo luogo, per cause legate alla pandemia da Covid-19, ed è stato sfruttato successivamente anche per dare ospitalità alle donne ucraine in fuga della guerra con la Russia. La, in vicolo di San Girolamo, a pochi passi dal Duomo e integrata nel complesso museale del Santa Maria della Scala, è un punto di riferimento per la città. La struttura è stata riattivata ieri pomeriggio. "Lasvolgeva una precisa funzione sociale e solidale per la città: accoglieva i bambini ...