Khadija Lulù morta a 9 mesi | la rabbia dei genitori e di tutta San Fiorano | si poteva salvare?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) San(Lodi) –, la bambina di 9improvvisamente venerdì nella sua casa di Sandopo essere stata dimessa dall’ospedale di Piacenza, si? E’ l’angosciante interrogativo cui deve rispondere la Procura di Lodi che sul caso ha aperto un fascicolo. Le prime indicazioni arriveranno dall’autopsia, disposta in sede d’indagine, mentre dall’ospedale e dall’azienda sanitaria piacentina fanno sapere che non sono emerse anomalie nelle cartelle cliniche. Idella piccola, mamma Catella De Martino, casalinga 30enne e papà Abdelmajid Masrour, saldatore marocchino di 50 anni, vogliono ovviamente andare fino in fondo. Distrutti dal dolore, sono convinti che sì, si sarebbe potuta ...