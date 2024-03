Kayode profilo adatto per sostituire Dumfries | la situazione oggi – Sky

(Di sabato 30 marzo 2024) L’Inter continua a lavorare sul fronte mercato, nonostante questa stagione non sia ancora finita. Così dopo Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, la dirigenza pensa anche al possibile sostituto qualora dovesse essere ceduto Denzel. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nome di Michaelè sempre in prima fila. SOSTITUTO – Michaelpotrebbe essere ilperDenzel, qualora dovesse arrivare un’offerta adatta per l’esterno olandese. L’Inter non ha di certo l’esigenza di cedere un big, ma la stagione dell’ex PSV è stata fin qui poco esaltante, e a un’offerta giusta, potrebbe andare via. Il giovane terzino di proprietà della Fiorentina, come ribadito da Sky Sport, è da tempo un obiettivo del club nerazzurro dopo una ...

