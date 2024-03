L’assenza di Vlahovic per squalifica rilancia la copia Chiesa - Milik dal primo minuto per la Juventus contro l’ Atalanta L’assenza per squalifica di Dusan Vlahovic porta Allegri a impiegare Milik ... (calcionews24)

I numeri dei tre allenatori: media punti di Garcia migliore per distacco - Mancano ancora otto partite alla fine del campionato, ma la stagione del Napoli dopo la sconfitta di oggi volge quasi al termine. Con la Champions lontanissima, sarà fondamentale cercare di ...tuttonapoli

Juventus, i numeri sono drammatici e la sconfitta è giusta: ma Tudor l'ha vinta con i cambi - I numeri sono evidenti, impietosi e sportivamente drammatici. La Juventus precipita sempre più giù. E tocca il fondo perdendo all’ultimo secondo con la Lazio. Il risultato è giusto semplicemente perch ...calciomercato

Lazio-Juve, Tudor in conferenza: "Questa squadra ha sorpreso anche me" - Esordio col botto per Igor Tudor che batte la Juve grazie alla rete di Marusic e porta a casa la prima vittoria da allenatore della Lazio. Il tecnico croato è intervenuto in ...lalaziosiamonoi