Juventus | Allegri sta sbagliando tutto | anche con la Lazio la sconfitta è sua | così la Champions è davvero a rischio

(Di sabato 30 marzo 2024) Non c`è da niente da capire. Lo aveva detto chiaramente con tono polemico Maxdopo la partita con il Genoa. E in effetti sembra esserci...

Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus , ha parlato a Dazn dopo la sconfitta all`ultimo in casa della Lazio: `I numeri dicono che stiamo fa... (calciomercato)

“Abbiamo dei punti di vantaggio sulla quinta, fortunatamente: vogliamo centrare l’obiettivo Champions e lo centreremo, anche all’ultima giornata. Dobbiamo credere alla Champions. Non siamo diventati ... (sportface)

Conferenza stampa Allegri: le dichiarazioni post Lazio Juve - (inviato all’Olimpico) – Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo Lazio Juve. PERCHE’ LA JUVE SI E’ RITRATTA INDIETRO – «La Lazio ha fatto una prima mezz’ora buona, poi abbiamo cambiato il modo ...juventusnews24

La Juventus crolla contro la Lazio: 0-1 il verdetto finale - Infine, il gol di Marusic ha sancito la vittoria della Lazio.La Juventus ora si trova in una situazione critica, con solo 7 punti ottenuti nelle ultime 9 partite e una difficile semifinale di Coppa ...giornaledipuglia

Juve, Allegri in conferenza: "Ecco cosa ho detto ai ragazzi. La Lazio..." - Al termine della sfida persa contro la Lazio, Allegri è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione della Juve. Queste le parole del tecnico bianconero: "La Lazio ...lalaziosiamonoi