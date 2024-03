Judo | Odette Giuffrida è quinta nel Grand Slam di Antalya

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 30 marzo 2024)– Una gara brillante e die carattere per, che si sta preparando a partecipare alla sua terza Olimpiade della carriera. L’Azzurra, argento e bronzo a cinque cerchi, sta partecipando agli ultimi appuntamenti deie verso gli Europei prossimi di. Ha piazzato laposizione ad, nella competizione a cui gli Azzurri, chi ancora non ha il pass per Parigi, puntano proprio ad accumulare punti preziosi nel Ranking, per volare ai Giochi di Francia. Laha fatto un percorso ottimo in gara e si è arresa poi nella finalina del terzo posto. Sui tatami ancora gare, nella giornata di oggi. Scendono in combattimento altri sette Azzurri: Edoardo Mella e Manuel Parlati ...