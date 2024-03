Judo | Grand Slam Antalya 2024 | doppio quinto posto per l’Italia con Antonio Esposito e Manuel Parlati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 30 marzo 2024) Va in archivio senza podi ma con due prestazioni molto positive perla seconda giornata del, settimo evento stagionale del World Tour di. Day-2 deludente invece in campo femminile, peraltro nelle due categorie di peso più a rischio in ottica qualificazione olimpica verso Parigiquando restano sempre meno gare a disposizione. Dopo la vittoria di inizio mese alPrix di Linz, che gli ha consentito di ottenere la selezione per le Olimpiadi,si è confermato ad alti livelli anche quest’oggi in Turchia portando a casa un buonnei -81 kg al termine di un percorso esaltante in cui ha sconfitto nell’ordine lo spagnolo ...