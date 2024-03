Johnny Depp e Sydney Sweeney insieme nel nuovo film di Marc Webb?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 30 marzo 2024) Day Drinker, ildi, regista dei due Amazing Spider-Man, potrebbe avere come protagonisti; ne parla l’insider Jeff Sneider nella sua newsletter settimanale per abbonati, in cui lo scooper offre anche ulteriori dettagli del fantomatico progetto, compresa una sinossi; alla sceneggiatura ci sarebbe Zack Dean, già autore di Fast X, che avrebbe dato vita a un thriller in cui un “enigmatico sconosciuto aiuta una barista a superare il lutto per la morte del suo fidanzato“. Al momento, non vi sono altri dettagli sulla pellicola, che pare affronterà temi come “l’amicizia, l’amore e la vendetta“. Nel caso la notizia, rimbalzata anche su altre piccole testate come Consequence, si rivelasse ...