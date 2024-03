Jesi Tennistavolo | due ori ed un argento per la Clementina

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 30 marzo 2024) A Senigallia al torneo regionale metallo pregiato per Marco Renzetti e Beatrice Berzano, secondo gradino del podio per Samuele Palombini, 30 marzo 2024 – Settimana di medaglie per laScuola didi. A Senigallia presso il Centro Olimpico di Via del Molinello si è svolto l’ultimo Torneo Regionale di Ranking, valevole per le qualificazioni ai Campionati Italiani di categoria. Oltre 130 atleti e atlete hanno partecipato, scegliendo uno dei tre tornei proposti, in base alla classifica di appartenenza: Singolo Maschile Over 3500, Singolo Maschile Over 452- Under 3500 e Singolo Femminile 4° e 5° categoria. Premiazione Torneo Regionale Over 3500M da sx Nicolò Bartoccetti (Fenalc Fabriano), Marco Renzetti (Pol.), Elia Mazza (RSM) e Pensalfini ...