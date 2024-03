Jannik Sinner | “Medvedev mi ha reso un giocatore migliore | ho rafforzato il mio fisico e sono più efficace”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 30 marzo 2024)si è qualificato alla finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano ha letteralmente surclassato il russo Daniilin due rapidissimi set, travolgendo il numero 4 del mondo con il perentorio punteggio di 6-1, 6-2. Il fuoriclasse altoatesino ha sconfitto l’avversario per la quinta volta consecutiva, replicando il successo ottenuto un paio di mesi fa nell’atto conclusivo degli Australian Open.ha espresso tutta la propria soddisfazione in conferenza stampa: “molto contento di essere tornato in finale, per me è stata una grande giornata econtento di avere vinto questo incontro. Sento di avere più soluzioni in campo. L’anno scorso forse non ero pronto fisicamente, abbiamo fatto un grande lavoro, ho cambiato alcune cose ...