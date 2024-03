Jade Cargill | “Sono ancora in buoni rapporti con l’AEW”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 30 marzo 2024)ha chiuso l’ultimo episodio di SmackDown dopo aver parlato ai fan qualche segmento prima, annunciando il suo approdo definitivo nel roster blu. La WWE ha deciso di rallentare l’inserimento dell’ex TBS Champion così da darle la possibilità di allenarsi allo stile della compagnia e migliorare le piccole incertezze che la wrestler aveva sul ring, considerati i suoi pochi anni nel business. Come ben sappiamo, laha avuto una lunga striscia di imbattibilità in AEW ed era una delle top wrestler della divisione femminile. Durante un’intervista per Fightful,ha rivelato di non aver bruciato i ponti con i suoi ex datori di lavoro anzi, di avereun buon rapporto con tutti a Jacksonville:“Questo è solo business, solo ed esclusivamente business. Li ho lasciati in maniera ...