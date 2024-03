Istat | crollo inarrestabile delle nascite in Italia | cosa farà lo Stato?

(Di sabato 30 marzo 2024) Undemografico dettato dal decremento della natalità: questo il quadro dipinto dall’e dagli indicatori demografici relativi all’anno 2023 e pubblicati ieri. Il 2008 fu l’ultimo anno in cui si è registrò inun aumento, da quel momento, il calo è di 197mila unità (-34,2%)., un trendNel corso L'articolo proviene da Il Difforme.

Prosegue il calo delle nascite nel 2023 in Italia. È quanto emerge dagli indicatori demografici dell'anno 2023 pubblicati oggi dall' Istat . Secondo i dati provvisori, i nati residenti in Italia sono ... (tg24.sky)

Culle sempre più vuote in Italia. Non si ferma il Crollo delle nascite: nel 2023 sono sei i neonati ogni mille abitanti. I dati eloborati dall' Istat preoccupano sempre di più,... (ilmessaggero)

La Capitanata traina la natalità in Puglia: dati in calo ovunque, ma nel Foggiano si contano 46 nascite in più - E’ quanto emerge dai dati dell’ultimo Report Istat, pubblicato nella giornata di ieri, che fotografa lo stato dell’arte della popolazione italiana, tra indice natalità e popolazione residente ...foggiatoday

Emigrazione e diminuzione delle nascite: la Calabria sempre meno popolata - Secondo i recenti dati Istat si registra una diminuzione dell’1.5%: la popolazione regionale si è attestata a 1.838.000 individui (-4.6 per mille abitanti rispetto al 2022) ...catanzaroinforma

crollo della natalità in Italia: botta e risposta tra Elon Musk ed Anonymous su X - Botta e risposta tra Elon Musk e l'account di Anonymous su X. I due profili hanno parlato del crollo della natalità nel nostro paese.tech.everyeye