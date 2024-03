Israele | raid in Siria | 40 morti | Colpite basi di Hezbollah E dagli Usa via libera a jet e bombe per Tel Aviv

(Di sabato 30 marzo 2024) Mentre la diplomazia cerca di rimettere in moto i negoziati per un cessate il fuoco con Hamas a Gaza, il conflitto frasi inasprisce ulteriormente e coinvolge direttamente anchee Libano. Il tutto mentre la Casa Bianca, dopo le tensioni dei giorni scorsi con Netanyahu, ha dato disco verde ad una cospicua fornitura di aerei ea Tel. Nella notte di giovedìha condotto un potente attacco aereo ad Aleppo, nel nord della, contro obiettivi militarini, iraniani e degli. Poche ore dopo l’aviazione israeliana è tornata in azione vicino a Tiro, nel Libano meridionale, dove ha eliminato uno dei maggiori esperti di missili degli, coordinatore di ...

