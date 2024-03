(Di sabato 30 marzo 2024) L'esercito israeliano "non haundell'questa mattina nell'area di Rmeish" neldel sud. Lo ha detto il portavoce militare riferendosi "ad alcuni rapporti" diffusi in questo senso.

Il presidente dell'Autorità Palestinese Abu Mazen ha approva to il nuovo governo , guidato dal primo ministro Mohammad Mustafa. Il presidente dell'Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas, ha approva to la ... (ilgiornaleditalia)

di Claudia De Martino* Lunedì la settimana si è aperta con il primo spiraglio di speranza per una soluzione negoziata della guerra a Gaza: per la prima volta, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni ... (ilfattoquotidiano)

Israele, 'non abbiamo colpito veicolo Unifil' in Libano - TEL AVIV, 30 MAR - L'esercito israeliano "non ha colpito un veicolo dell'Unifil questa mattina nell'area di Rmeish" nel Libano del sud. Lo ha detto il portavoce militare riferendosi "ad alcuni ...messaggeroveneto.gelocal

Flavio Briatore parla del tumore: "Ero spaventato e pregavo, per operarmi in Italia ho pagato" - Gregaraci e Santanché al suo fianco L'ex moglie Elisabetta Gregoraci è sempre stata con lui: "È stata molto carina, come Daniela Santanché, che è venuta a trovarmi diverse volte, e altri amici: non li ...tgcom24.mediaset

Gaza, Cnn: lunedì possibili colloqui Usa-Israele - L’operazione dell’esercito israeliano nell’ospedale al-Shifa di Gaza City continua. Intanto, alcuni funzionari americani hanno fatto sapere alla Cnn che lunedì prossimo potrebbero tenersi a Washington ...notizie