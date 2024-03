Israele | drone colpisce auto dell’Onu nel sud del Libano | 4 osservatori feriti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Roma, 30: “Estendiamo l’offensiva a nord. Caccia a Hezbollah da Beirut a Damasco”. Biden: ok a consegna di 25 caccia F-35 e migliaia di bombe a Tel Aviv marzo 2024 – QuattroOnu della missione di supervisione della tregua Untso sono statiin un raid nel sud dela ridosso della linea blu di demarcazione con. Lo riferiscono all' ANSA fonti della sicurezza libanese, precisando che uno dei 4 è di nazionalità libanese. Gli altri 3 sono di altre nazionalità, ma non italiani. Al momento non è stato possibile identificare la fonte dei colpi, se dao dal lato libanese. L'episodio si è verificato nei pressi di Rmeish, dove alcune fonti locali riferiscono che la responsabilità sarebbe degli israeliani. Isono stati ...