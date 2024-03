Iren | rilevato il 50% della Newco per il salvataggio di Egea

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 30 marzo 2024)ha sottoscritto un accordo di investimento vincolante – nell’ambito deldi, multiutiliy dell’albese – per l’acquisizione del 50% del capitale sociale di una, in cui saranno trasferiti i rami operativi diCommerciale edProduzioni e Teleriscaldamento. La– spiega una nota – sarà partecipata daal 50% attraverso un aumento di capitale di 85 milioni di euro chesottoscriverà e delibererà al closing dell’operazione, e per l’altro 50% da una MidCo, il cui capitale sociale sarà interamente detenuto da. Il closing dell’operazione è atteso a fine giugno quando il tribunale di Torino dovrà accogliere l’istanza di omologa degli accordi di ...