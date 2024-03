iPhone 16 | nuovi leak confermano il design ‘verticale’

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 30 marzo 2024)16,rivoluzionato per i modelli base, con fotocamere verticali etasti scorciatoia Mancano ancora diversi mesi all’annuncio ufficiale, ma la macchina del hype per i16 è già in moto. Se negli ultimi mesi le indiscrezioni si concentravano principalmente sui modelli Pro, ora è il turno dei modelli base,16 e16 Plus, di svelare qualche dettaglio interessante.16: gli ultimiLe prime cover realizzate dai produttori di accessori, basandosi su disegni CAD trapelati online, mostrano undel comparto fotografico completamente rivoluzionato per i due smartphone. Addio all’isola quadrata che ospitava i sensori negli attuali15: Apple ...