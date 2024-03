Inter-Lecce Primavera 0-1 | che crollo! 10 contro 10 e rigori decisivi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 30 marzo 2024) Termina con il punteggio di 0-1, sfida valevole per la ventisettesima giornata del Campionato. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato 0-0 SECONDO TEMPO – Non riesce più a vincere l’, cheiladdirittura crolla tra le mura di casa in una partita in cui succede di tutto. In superiorità per parte del primo e del secondo tempo, la squadra di Chivu non riesce a trovare la via del gol. Tanto che, nonostante l’1110, al 66? sono gli ospiti ad andare in vantaggio: calcio di rigore che – a differenza di Stankovic nel primo tempo – Burnete trasforma nonostante Raimondi intuisca la traiettoria del pallone. Piove sul bagnato al 74?, quando Cocchi – che causa anche il ...