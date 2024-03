Inter-Lecce Primavera 0-0 al 45? | tra rigori ed espulsioni succede di tutto!

(Di sabato 30 marzo 2024) Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di, sfida valevole per la ventisettesima giornata del Campionato1 (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti PRIMO TEMPO – Totale controllo in campo da parte dell’, a cui però manca soltanto il gol. La più grande occasione arriva dopo solo dodici minuti, quando Berenbruch crossa e Pacia tocca di mano: l’arbitro fischia calcio di rigore, con Stankovic che si presenta sul dischetto, ma il portiere delneutralizza con il ginocchio. Il prosieguo della sfida vede sempre la squadra nerazzurra in controllo, con Owusu che prova al 28? con il destro, non riuscendo però a superare il portiere avversario. Tra il 37? e il 39? altri due grossi ...

