Inter-Empoli lunedì 01 aprile 2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 30 marzo 2024) L’ha accusato il colpo dell’eliminazione in Champions League e dopo la sconfitta ai rigori contro l’Atletico Madrid è arrivato il pareggio 1-1 contro il Napoli nel quale è stato Juan Jesus a recuperare il gol di Darmian e la capolista è arrivata alla sosta senza vincere due partite consecutive come non succedeva da novembre InfoBetting: Scommesse Sportive e