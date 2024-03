Inter-Empoli | due dubbi per Inzaghi! La probabile formazione

(Di sabato 30 marzo 2024) Si avvicina, match in programma lunedì sera alle 20.45.ne recupera tre ed ha duedi: lasegna la ripartenza della squadra di Simone, che spera di chiudere quanto prima il discorso scudetto. Per il match in programma a Pasquetta, il tecnico ritrova tre infortunati: Sommer, Carlos Augusto e Sensi hanno recuperato e saranno a disposizione. Solo lo svizzero però ha la chance di partire titolare: tutto, presumibilmente, verrà deciso nel corso dell’allenamento di rifinitura ma èche Sommer, lunedì sera, sia regolarmente in campo. In caso di forfait agirà Audero. L’altro ...

L’Inter ha accusato il colpo dell’eliminazione in Champions League e dopo la sconfitta ai rigori contro l’Atletico Madrid è arrivato il pareggio 1-1 contro il Napoli nel quale è stato Juan Jesus a ... (infobetting)

Nel corso della puntata di oggi di Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno fatto il loro pronostico su Inter-Empoli , partita valida per la 30ª giornata del campionato di Serie A ... (inter-news)

I pronostici di Caressa e Zazzaroni: "Ecco come finiranno Lazio-Juventus, Fiorentina-Milan e Inter-Empoli" - "Fiorentina-Milan 1 per me i viola potrebbero vincere, Bologna-Salernitana spero 1, Cagliari-Verona 1, Sassuolo-Udinese X, Lecce-Roma 2, Inter-Empoli 1" ha aggiunto Zazzaroni. Poi è arrivato il turno ...areanapoli

Inter-Empoli: le probabili formazioni - Gli azzurri saranno di scena lunedi a Milano contro l’Inter. Sarà difficile, ma gli azzurri dovranno cercare di trasformare in opportunità un match in cui non c’è niente da perdere. Vediamo le ultime: ...pianetaempoli

Inter-Empoli, a caccia dello scudetto | Le scelte di Inzaghi - Inter, è caccia allo scudetto. Contro l'Empoli un'altra gara da vincere e altri tre punti da conquistare, per strappare la matematica prima possibile e cucirsi sul petto lo scudetto numero 20 della st ...sportpaper