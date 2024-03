Inter-Empoli | dove vedere la partita in tv e streaming | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di sabato 30 marzo 2024) Tornare subito alla vittoria. Questo l'obiettivo dell', che lunedì 1 aprile, alle 20.45, ospiterà a San Siro l'nella gara valevole per la 30esima giornata del campionato di serie A. I nerazzurri, dopo il pareggio per 1-1 con il Napoli nell'ultimo impegno prima della sosta per le...