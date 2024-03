Inizio perfetto per Tudor | Allegri affonda ancora | la Lazio batte una Juventus da 7 punti in 9 partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) L’era disi apre nel migliore dei modi, persino con una scossa di adrenalina, e laè sempre più in crisi. Latorna alla vittoria e per il tecnico croato, ex di turno, subito un’importante soddisfazione che consente di credere persino alla Champions, anche se non sarà affatto facile. Obiettivo che da assodato e forse anche un po’ stretto diventa addirittura a rischio per i bianconeri, che con 7in 9stanno vivendo uno dei peggiori momenti degli ultimi cinquant’anni. Il terzo posto ora va difeso e bisogna uscire quanto prima da questo pantano in cui i ragazzi di, sempre più sulla graticola, si sono infilati. Fra tre giorni appena, le due squadre si ritroveranno in Coppa Italia, stavolta allo Stadium, per l’andata delle semifinali: sarà un altro ...