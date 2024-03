Infortunio Malinovskyi | ko durante Genoa Frosinone

Altra tegola per Alberto Gilardino : pochi minuti dopo essere stato costretto a togliere dal campo Mateo Retegui, il tecnico ha dovuto sostituire per infortunio anche Ruslan Malinovskyi . Il ... (sportface)

Genoa-Frosinone, Reinier risponde al rigore di Gudmundsson: al Ferraris finisce 1-1 - 28' - inventa Gudmundsson che conquista un calcio di rigore: fallo di Okoli che atterra l'islandese in area, per Sacchi non ci sono dubbi. Dal dischetto si pesenta lo stesso Gudmundsson, che spiazza ...telenord

Genoa, Infortunio per Malinovskyi: ecco quali partite può saltare - Altra tegola per il Genoa di Alberto Gilardino che dopo l`Infortunio di Retegui (poco prima del decimo minuto della ripresa, è stato costretto a lasciare il campo.calciomercato

Genoa, Malinovskyi sostituito per Infortunio contro il Frosinone - Dopo l’assenza per squalifica di Retegui, in vista del Verona non finiscono i problemi per il Genoa Gilardino. Nei rossoblù si è infortunato Malinovskyi che ha avvertito un problema muscolare e ha ...calciohellas