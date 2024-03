Incidente oggi Ravenna | morti due motociclisti sull’Adriatica

(Di sabato 30 marzo 2024), 30 marzo 2024 – Sangue sulle strade alla vigilia di Pasqua: nel tardo pomeriggio disonoduenello scontro con un’auto lungo la Statale Adriatica, all’altezza di Savio, nelte. I due erano a bordo di una moto, quando si sono scontrati con un’auto. Secondo una prima ricostruzione, lungo l’Adriatica è andato a fuoco un furgone, così si è formata una lunga fila di auto, uno dei mezzi in fila ha fatto inversione colpendo in pieno la moto che lo stava superando. L’impatto è stato terribile: entrambi i centauri sono stati sbalzati a diversi metri dal mezzo terminando il volo sull’asfalto, perdendo il casco. FABRIZIO ZANI FOTOGRAFO A nulla è valso il tempestivo intervento del 118, le due persone erano già decedute. L’autista dell’auto, invece, è stato portato ...

