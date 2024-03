Cade in monopattino e batte violentemente la testa sull?asfalto: un 35enne leccese, ferito nell'impatto, è stato soccorso e trasportato in ambulanza, con codice rosso , in... (quotidianodipuglia)

Ali Yousuf Goni, un uomo di 52 anni molto conosciuto in città come " Gony Asti ”, è morto in ospedale a Treviso dopo una settimana di agonia. La pista dell' Incidente , senza coinvolgimento da parte di ... (fanpage)

Treviso, Incidente in monopattino, morto il "principe della movida" Gony Asti - La scorsa settimana l'Incidente che lo ha visto coinvolto. Ali Yousuf Goni, meglio conosciuto come Gony Asti, è morto dopo giorni di agonia ...ilgiornale

Incidente in monopattino, Gony Asti muore a 52 anni dopo giorni di agonia: era protagonista delle notti vip - Pare che l'uomo, classe 1972, stesse girando con il suo monopattino elettrico quando all'improvviso è caduto sbattendo la testa contro il muro di una casa Incidente in monopattino, muore dopo sei ...leggo

Incidente in monopattino, morto il “principe” Gony Asti: lutto a Mogliano - Ali Yousuf Goni, un uomo di 52 anni molto conosciuto in città come "Gony Asti”, è morto in ospedale a Treviso dopo una settimana di agonia ...fanpage