Incendio a Massalengo | fiamme nel cortile di una villetta a schiera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024)(Lodi), 30 marzo 2024 -neldella, paura a. Il rogo è divampato nel pomeriggio del 30 marzo 2024 in via Amendola. Ha interessato, in particolare, ilesterno di unama per fortuna, il pronto intervento dei vigili del fuoco, arrivati con autopompa, autoscala e autobotte, ha scongiurato che la combustione lambisse le abitazioni vicine e quella interessata dal rogo. Secondo quanto trovato dalle squadre, nelera stato accatastato materiale vario. Ora le cause dell’sono in fase di accertamento. Lehanno interessato una tenda e un mobile, poi sono state spente. La combustione ha però sprigionato una nuvola di ...