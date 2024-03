Inaugurata la nuova scuola materna di Soci - La nuova scuola dell’infanzia di Soci è stata sta realizzata grazie ad un investimento di 2 milioni 300 mila euro ottenuti da fondi ministeriali dedicati alla costruzione di nuovi immobili scolastici ...lanazione

F1| Honda sbarca in Europa con una nuova sede - La casa giapponese della Honda pensa già in ottica 2026 quando ritornerà come costruttore in F1 aprendo nel Regno Unito una nuova sede.tuttotek

Inaugurato e già attivo il collegamento fluviale tra Lignano e Bibione - È la riflessione dell'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, che ha partecipato, sabato 29 marzo, all'inaugurazione della stagione 2024 del Passo barca Lignano-Bibione ...udinetoday