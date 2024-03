In trenta contro i poliziotti per liberare un rapinatore

(Di sabato 30 marzo 2024) In via Padova «Volante» accerchiata dapersone per far fuggire un 17enne magrebino. Ferito un agente

Come dice un vecchio adagio, ‘ fatto trenta , facciamo trentuno‘. Non fa eccezione l’ Inter , che nella sfida contro la Roma punta proprio a questo Obiettivo . STRISCIA POSITIVA – L’1-0 contro ... (inter-news)

Più di Trenta milioni stanziati dal ministero dell’Ambiente per finanziare l’intero progetto della messa in sicurezza del fiume Topino e per intervenire nell’area dell’ospedale cittadino. La ... (lanazione)

Christina Applegate: “la sclerosi multipla mi ha provocato trenta lesioni al cervello” - Christina Applegate, 52 anni e nota per il suo ruolo in Dead to Me, ha parlato della sua lotta contro la sclerosi multipla ...cinematographe

La SSC Napoli contro il razzismo: "Non restiamo in silenzio, domani alziamo la voce" - Il Napoli non resta silente dopo l'assoluzione di Francesco Acerbi e alza la voce per dire di no al razzismo. Iniziative speciali contro l'Atalanta.areanapoli

Sabato in campo Lissone Interni e Rimadesio - Lissone Interni Brianza Casa Basket e Rimadesio Aurora Desio si apprestano a scendere in campo nel turno prepasquale sabato 30 marzo alle 15 ...monzaindiretta