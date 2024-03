In Spagna tutti vogliono mangiare la colomba italiana

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 30 marzo 2024) Come il panettone, laha origini lombarde. Ad accomunarla all’altro classico delle feste ci sono anche ingredienti e lavorazione, cambiano la forma e la copertura. Ora il grande lievitato pasquale sta spopolando pure in. Analogie e differenze trae panettone I dolci delle ricorrenze più importanti del nostro calendario, il panettone e la, hanno molti punti in comune. Sono figli della tradizione rurale, povera ed essenziale, che celebrava la festa con pani arricchiti. Hanno origine antica e provenienza lombarda: il primo milanese doc, la seconda probabilmente di Pavia, una leggenda parla di un pane con la caratteristica forma offerto al re longobardo Alboino durante l'assedio di Pavia. Ingredienti e metodo di lavorazione sono più o meno gli stessi: farina di frumento, zucchero, uova, ...