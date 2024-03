In Europa in arrivo dividendi e buyback per 620 miliardi

(Di sabato 30 marzo 2024) Per gli azioni delle società quotate europee è inuna pioggia di 620di euro trae piani di riacquisto di azioni proprie (). Anche Piazza Affari farà la sua parte con le società dell'indice Ftse Mib che metteranno in pagamento, secondo il calcolo di numerosi analisti, cedole per circa 34di euro. Quest'anno, secondo una analisi di Bloomberg Intelligence, la remunerazione complessiva per gli azioni delle quotate del Vecchio Continente vede un aumento dell'8% deia 436ed un calo del 12% a oltre 180per i piani di riacquisto di azioni proprie già annunciati. La percentuale di utili distribuita (payout ratio) dovrebbe raggiungere il 78%, ad eccezione dei "rischi che gravano su una ...

