In analisi per 10 anni | Veronica Gentili a Verissimo | il dramma mai raccontato

(Di sabato 30 marzo 2024) "Mi sono offerta per andare ina 18":a cuore aperto da Silvia Toffanin a, su Canale 5. La conduttrice de Le Iene ha confessato che il suo percorso è iniziato da giovanissima: "Avevo appena finito il liceo e c'erano dei conflitti con mamma e quindi ho iniziato questo percorso che è stata una delle esperienze più importanti della mia vita. Un percorso molto lungo, perché è duranto dieci. Parto oggi dall'elemento umano delle cose". La giornalista ha poi parlato del rapporto con sua madre, Netta Vespignani, scomparsa nel 2021: "Mia mamma ha sempre avuto un carattere molto forte e mi ha reso quella che sono diventata. Sono passati tredalla morte di mamma. Lei stava male e non era presente a se stessa. E mi dispiace non ...