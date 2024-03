‘Imola Casello’ | un altro via libera Così il progetto cerca lo sprint

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 30 marzo 2024) La costruzione di, in zona industriale, compie unpiccolo passo in avanti. Si è infatti conclusa positivamente, con l’assenso preliminare al, la conferenza preliminare per l’avvio del nuovo polo logistico (se ne parla da marzo 2022) nell’area ex multisala. E ora può finalmente partire l’iter di approvazione dell’accordo di programma. Dopo due anni di incontri e approfondimenti da parte dell’equipe tecnica incaricata dalla società italiana Develog, che rileverà l’area di 163mila metri quadrati nell’ambito Selice A14, è stata depositata la documentazione della proposta di intervento sulla quale Comune e Città metropolitana hanno espresso il rispettivo assenso preliminare. La proposta è depositata per 60 giorni sul sito web del Municipio e negli uffici di via Cogne 2 (Pianificazione ...