Ilaria Salis | Mattarella chiama il papà Roberto dopo il suo appello | «Le sono vicino»

I giudici italiani hanno vietato l’estradizione di Marchesi giudicando non sicure le carceri ungheresi. «Così la legge non è uguale per tutti», dice il padre della donna detenuta in Ungheria da più ... (vanityfair)

Il padre di Ilaria Salis , dopo che il tribunale di Budapest ha respinto la richiesta di domiciliari in Ungheria per la donna, ha scritto a Mattarella : "Può intervenire sul governo Orban e deve ... (fanpage)

Mattarella chiama Roberto Salis, il padre di Ilaria: "Le sono vicino" - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato questa mattina, 30 marzo, a Roberto Salis dopo che il padre di Ilaria, la trentanovenne docente italiana detenuta da oltre un anno a ...tg.la7

Il presidente Mattarella chiama Roberto Salis: "Le sono vicino" - Ieri il padre di Ilaria, la 39enne docente italiana detenuta da oltre un anno a Budapest, aveva mandato una lettera al Quirinale ...gazzettadelsud