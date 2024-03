Ilaria Salis | Mattarella chiama il padre | “Le sono vicino”

(Di sabato 30 marzo 2024) La docente italiana di 39 anni è detenuta da oltre un anno a Budapest Il capo dello Stato, Sergio, ha telefonato questa mattina a Robertodi, la 39enne docente italiana detenuta da oltre un anno a Budapest. Il presidente della Repubblica ha espresso la sua vicinanza per la vicenda della figlia,

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha telefona to questa mattina – sabato 30 marzo - a Roberto Salis , padre di Ilaria , la 39enne italiana detenuta da oltre un anno a Budapest. Secondo ... (ilgiorno)

AGI - "Grande vicinanza e interessamento" al caso della figlia Ilaria sono stati espressi stamattina dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una telefonata a Roberto Salis. Lo apprende ... (agi)

Dopo la lettera inviata al Quirinale da Roberto Salis , il presidente Mattarella ha raggiunto telefonicamente il padre dell'insegnante 39enne reclusa in Ungheria, garantendo che farà quanto è nelle ... (ilgiornale)

Ilaria Salis, Mattarella chiama il padre, “farò quanto è nelle mie possibilità” - Il Capo dello Stato ha chiamato al telefono Roberto Salis, papà di Ilaria, dopo che questi gli ha inviato una lettera per chiedere un suo intervento.blogsicilia

"Ha garantito vicinanza e impegno". La telefonata di Mattarella al padre di Ilaria Salis - Dopo aver ricevuto l'ennesimo "no" da parte del tribunale di Budapest per la richiesta di arresti domiciliari, il padre di Ilaria Salis continua a essere in aperta polemica con il governo italiano, ...ilgiornale

Il padre di Ilaria Salis scrive a Mattarella e il presidente lo chiama: "Le sono vicino" - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato questa mattina a Roberto Salis dopo che ieri il padre di Ilaria, la 39enne docente italiana detenuta da oltre un anno a Budapest, aveva ...notizie.tiscali