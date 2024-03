Il Volo | fuori il primo disco di inediti del trio dal titolo Ad Astra

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

Ad aprile esce il nuovo album di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo con cui il trio festeggia i 15 anni di carriera per Epic Records/Sony Music Italy. Il trio è in partenza ad aprile per il World Tour che li porterà anche in Cina e Giappone e tornerà in Italia a maggio con quattro speciali eventi-concerto all'Arena di Verona – 9 (sold out), 11 (sold out), 12 (sold out), 13 maggio. Le prime tre serate verranno successivamente trasmesse in prima serata su Canale 5 e vedranno la partecipazione di numerosi importanti ospiti del panorama musicale italiano. Il tour italiano proseguirà fino ...