Il trend del Double Gloss per labbra voluminose

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 30 marzo 2024) Merito anche di Rihanna, su TikTok non si fa che parlare del, undi bellezza che rende leprotagoniste. Ma in cosa consiste questa tecnica? Quando TikTok incappa in un’ispirazione di bellezza che convince, non impiega molto tempo a trasformarla in un vero e proprio. È quanto accaduto anche questa volta ad una tecnicaper renderle piùe lucide, trasformata nella tendenza del momento e destinata ad accompagnare il 2024. Si tratta del, un beauty hack che trasforma lerendendole più grandi ad occhio nudo ed è tutto merito di una combinazione di prodotti. Crediti: Elements Envato – VelvetMagIling è diventato ...