Il Teorema di Margherita | il trailer del film di Anna Novion

(Di sabato 30 marzo 2024) Ecco ildi Ildi, al cinema con Wanted, Miglior rivelazione femminile ai César Awards 2024 È arrivato grazie a Wanted Cinema nei cinema il 28 marzo il dramma francese interpretato da Ella Rumpf Ildi. Ilscritto e diretto daè stato presentato al Festival di Cannes 2023, candidato a due César Awards 2024, oltre al premio come Miglior rivelazione femminile alla protagonista. La regista francesetorna alla regia, dopo alcuni anni di assenza, con unche vede protagonista la brillante studentessa di matematica, unica donna del corso, in procinto di terminare la sua tesi. Mentre ...

Una clip introduce Il teorema d Margherita , pellicola di Anna Novion incentrata su una brillante matematica che decide di cambiare il corso della sua esistenza. Wanted Cinema ha svelato in esclusiva ... (movieplayer)

Il trasferimento di un maestro elementare da una Roma incattivita a un piccolo borgo abruzzese sperduto sui monti. I tormenti di una giovane dottoranda in matematica. E infine il biopic sulla moglie ... (amica)

Il Teorema di Margherita a Matera - Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Matera (Matera). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, film, ...mymovies

Il Teorema di Margherita a Pescara - Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Pescara (Pescara). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, fil ...mymovies

Weekend al cinema con le esclusive proposte all’Orione - Il cinema Orione presenta una programmazione pasquale esclusiva con film come "Il Teorema di Margherita" e "I bambini di Gaza - Sulle onde della libertà". Imperdibili appuntamenti per gli amanti del c ...ilrestodelcarlino