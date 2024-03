(Di sabato 30 marzo 2024) Il capo del clan dei Casalesi è stato trasferito nel carcere de L'Aquila, dove c'è una sezione per i collaboratori di giustizia; come pretesto sono state usate le sue condizioni di salute.

Il superboss Sandokan Schiavone non è gravemente malato: perché si è diffusa la voce del tumore - Il capo del clan dei Casalesi è stato trasferito nel carcere de L'Aquila, dove c'è una sezione per i collaboratori di giustizia; come pretesto sono state ...fanpage

Saviano finisce in testacoda anche sull'ergastolo ostativo - Lo scrittore della malavita ha sparato una nuova e spettacolare scemenza perché probabilmente confida che il suo pubblico sia colpito da demenza senile (anzitempo) o da demenza e basta ...ilgiornale

Progetto Noemi dona uova di Pasqua ai bambini dell’ospedale di Pescara - Pescara. Anche quest’anno, l’Associazione Progetto Noemi ODV/ETS in occasione della Pasqua, porta gioia e solidarietà ai piccoli ricoverati all’’Ospedale Civile Santo Spirito di Pescara, attraverso ...abruzzolive