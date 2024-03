Il ritorno di Papa Francesco dopo l’assenza dalla via Crucis | Veglia pasquale e messa della domenica con i fedeli

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 30 marzo 2024) Già da stasera, sabato 30 marzo,tornerà in pubblico a celebrare i rititradizione cattolica,la rinuncia dell’ultimo minuto a presenziare la viadi Roma. La sala stampa vaticana ieri sera ha annunciato che il Pontefice non si sarebbe recato alla processione, lasciando iche lo aspettavano al Colosseo delusi e soprattutto preoccupati. Nel comunicato veniva spiegato che la scelta serviva anche a preservare la salute del, affaticato per le due orecelebrazionePassione del Signore nella basilica, in vista dei riti di sabato e. Tra le ragioni del forfait, anche la volontà di non esporsi al freddo e all’umidità durante la processione...