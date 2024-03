Il ritorno di Kevin Spacey | il premio Oscar recita in un film scritto da Eva Henger

(Di sabato 30 marzo 2024) L’attoresta girando unprodotto dalla Tm Entertainment di Massimiliano Caroletti, marito di Eva. L’ex pornostar ha firmato la sceneggiatura e nel cast ci sono anche le sue figlie Mercedesz e Jennifer. Lo rivela il settimanale Novella 2000. Il titolo delè “The Contract”:– assolto nei mesi scorsi dalle accuse di molestie sessuali che ne hanno comunque compromesso la carriera –la parte del protagonista, un uomo che è l’incarnazione del Diavolo, un ruolo simile a quello che fu di Al Pacino nella pellicola “L’avvocato del Diavolo”. “per me è il più bravo al mondo, il più adatto per la parte che avevamo”, ha ...

