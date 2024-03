Il re dei re | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 30 marzo 2024) Il re dei re: trama, cast e streaming delsu4 Questa sera, sabato 30 marzo 2024, alle ore 21,20 su4 va in onda Il re dei re (King of Kings),del 1961 ispirato ai vangeli, diretto da Nicholas Ray, che la Metro-Goldwyn-Mayer ha distribuito nel circuito cinematografico statunitense il 30 ottobre 1961. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel 63 a.C. Gneo Pompeo Magno conquista Gerusalemme e la fa saccheggiare. Appena entrato in città, il condottiero romano arriva al sacro tempio per impossessarsi del mitico tesoro di Salomone e, per penetrarvi, fa uccidere i sacerdoti. Ma entrato scopre che il tesoro non erano altro che i rotoli della Torah. Deluso, sta per gettarli tra le fiamme quando un sacerdote sopravvissuto alla strage se li fa consegnare e li porta in salvo. Molti anni ...