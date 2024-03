Il Pontedera inciampa a Chiavari | sorride l’Entella | finisce 3-1 per i liguri

(Di sabato 30 marzo 2024), 31 marzo 2024 – Ilesce dacon una sconfitta, la 13a stagionale. La squadra di Canzi ha rimediato un 3-1 contro l'Entella al termine di una gara che i granata erano riusciti a raddrizzare prima dell'intervallo con un gran gol di Ignacchiti che aveva ripreso il destro vincente di Corbari. Nella ripresa invece ihanno mostrato più determinazione riportandosi in vantaggio con un tap in di Giovannini, quindi, dopo una traversa di Ganz e un palo di Ianesi (e poco dopo c'è stata anche una traversa di Giovannini) la punizione di Petermann ha messo una pietra sul match. VIRTUS ENTELLA-3-1: IL TABELLINO VIRTUS ENTELLA (3-5-2): De Lucia; Manzi, Bonini, Parodi (33’ st Sadiki); Zappella, Petermann (38’ st Faggi), Lipani, Corbari (29’ st Siatounis), Di Mario; ...

Volley serie B, il Gruppo Lupi inciampa ancora. L’Arno difende la vetta. Santa Croce avanti così - Nel campionato di B, vittorie per Castelfranco e Santa Croce, mentre Pontedera delude. Arno Toscana Garden e Tuscania in testa. Analisi critica per Pontedera. Vincono le squadre di Castelfranco e ...lanazione

Il Pontedera inciampa a Pescara: passano gli abruzzesi con un guizzo di Merola - Pescara, 24 marzo 2024 – La striscia di risultati utili del Pontedera (quatto) si è fermata a Pescara, dove i granata sono stati battuti 1-0. A decidere il match è stata una rete di Merola agli sgocci ...lanazione

Italia Under 20, il CT Bollini pesca in Serie C: cinque i calciatori convocati - Firenze, 18 marzo 2024. L ’Italia Under 20 del Commissario Tecnico Alberto Bollini pesca tra i giovani di Serie C NOW, portando così a nove il numero dei calciatori convocati tra le fila delle ...tuttoc