Il poliziotto che catturò ‘Sandokan’ | “Sa di collusioni inedite per terremoto e rifiuti interrati”

(Di sabato 30 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“La collaborazione diSchiavone mi auguro che sia vera, e se è vera è un fatto positivo”. La prudenza dell’investigatore di razza non lascia mai Guido Longo, prefetto in congedo. Ma prima questore a Caserta, Reggio Calabria e Palermo. Lui Schiavone lo conosce bene, e vale anche il reciproco. Fu Longo, da capocentro della Dia di Napoli, a scovare e catturare il capoclan dei Casalesi. Era l’11 luglio del 1998, faceva caldo e “non fu una passeggiata”. Il ricordo è venato di ironia sottile, molto siciliana. “Ci abbiamo impiegato quasi un giorno” spiega ad Anteprima24. Nella casa bunker di Casal di Principe, in via Salerno, le forze dell’ordine irruppero alle 21 del 10 luglio. Tuttavia “lo abbiamo arrestato l’indomani a mezzogiorno”. Proprio così: “Siamo riusciti a capire com’era combinato il rifugio soltanto dopo un giorno”. Fu un gran ...

poliziotto stroncato da una malattia a 50 anni: addio Renzo - Ha prestato servizio nella Stradale di Camerino. Lunedì i funerali Pieve Torina in lutto per la scomparsa di Renzo Reversi. Si è spento ieri pomeriggio all’Hospice di San Severino Marche: un male non ...youtvrs

Aggrediscono i poliziotti mentre arrestano due persone - Milano, in via Padova aggrediscono la Polizia di Stato che arresta 2 persone. Accerchiano le Volanti urlando in arabo e aggrediscono i poliziotti: arrestati due nordafricani La Polizia di Stato gioved ...primamilanoovest

Reggio. Inseguimento con incidente, ferito un poliziotto e il conducente dell’auto VIDEO - Un inseguimento, quello di due notti fa, che è terminato in via Catona, provocando un incidente che ha coinvolto quattro autovetture ...tempostretto