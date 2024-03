Il Pd è un gran bazar | candida il diavolo e l’acqua santa

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 30 marzo 2024) Il Pd è una polveriera ma nessuno può dirsi sorpreso. Sin dalla sua nomina, Elly Schlein ha spaccato il partito, allontanando i potenziali elettori. Non è un caso che i dem siano più o meno alle stesse percentuali delle ultime politiche. A complicare ulteriormente il cammino ecco le elezioni europee. Non si tratta di un problema di programma, quanto di composizione delle liste. In altri termini, la criticità è rappresentata dalle poltrone. La deadline è fissata per il 28 aprile, ma i malumori sono palpabili. A poche settimane dalla scadenza, il Pd non ha ancora deciso niente, ad eccezione dellatura di Lucia Annunziata e Antonio Decaro al Sud. Latura della Schlein è un rebus, gli altri papabili sono in stand-by: c’è chi attende l’ufficializzazione della discesa in campo e chi invece si è proposto, ma non mancano i nomi tirati in ballo ...